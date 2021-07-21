購入東京奧運轉播權屬破例做法　政府稱無意再購冬奧及世界盃播映權

日本東京奧運會將於本周五（23日）揭幕，港府已購入轉播權供本地電視台播放賽事。有議員今（21日）關注，港府會否考慮購入明年舉行的北京冬季奧運會及世界盃決賽周賽事的香港轉播權。政府回應，因疫情加上本地所有廣播機構停止洽購轉播權，故今次才破例購入奧運轉播權，形容是在非常特殊情況下作出的一次性措施，強調政府無意改變現有電視廣播市場競爭的環境。

至於政府會否考慮申辦世界大學運動會及亞洲青年運動會等國際大型運動會，民政事務局局長徐英偉表示，需要有關國際體育組織或總會成員國家等提出，由各成員投票選出主辦城市，如中國香港體育協會暨奧林匹克委員會或體育總會有意申辦大型賽事，政府會研究可行性及提供協助。

在本地體育精英化及產業化方面，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國批評政府較被動，沒有積極提出措施，促政府檢討體育政策，將產業化正式成為政策。徐舉例指，政府過去向體育學院撥款逾7億港元，提升體育硬件及設施，同時亦就不同水上活動作設施規劃，加上大灣區發展，認為香港有潛力發展體育產業，又指局方會再研究如何推動其多方面發展。

另外，議員廖長江提及，本地疫情放緩下，原本於今年初舉辦的「渣打馬拉松」將延至10月復辦，關注局方有否與食物及衞生局及專家商討，就舉辦不同類型賽事訂立防疫標準，又建議與疫情較穩定地區設「氣泡」，讓海外參加者接受測試後來港參賽。

徐表示，今年初在港舉辦的場地單車賽是以「體育氣泡」形式舉行，局方已就下半年舉辦的大型活動，與食衞局討論檢疫及安全要求，如大型賽事有較多市民參加，或需要他們先接種疫苗才可參賽。