指檢視資料仍無進展　壹傳媒行政總監准再延限期

警方國安處於去年8月以涉違反《港區國安法》及欺詐案件，拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。壹傳媒及其數名高層、以及黎智英兩名兒子等，先後入稟要求警方歸還涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料。法庭早前下令警方將所檢取的資料暫時封存，經檢視後若發現資料屬LPP及新聞材料，則須交還原告。壹傳媒行政總監黃偉強早前曾兩度向高院申請，延長其檢視資料的時間，獲得法庭批准。黃於今早（21日）第3度申請延期，最終獲法官陳嘉信批准延期21天，但要黃支付訟費。

申請人黃偉強早前曾以剛接受大型心臟手術，給律師指示有困難為由，申請延期檢閱警方交還的硬碟資料，並獲法官批准。今天其律師於庭上指，申請人在檢視資料方面仍然未有進展，當中有14個檢視項目申請人仍未能登入電腦硬碟檢閱，需要時間處理，因此要求延期28天。警方之代表律師則指申請人至今以3次申請延期，如是次獲批，所延時間就會超過4個月。律師又指如部分硬碟未能登入，警方便不會檢閱該些資料。律師又指有關申請會影響警方的調查進度，認為延期28天屬過長，並要求法官頒令申請人不得再申請延期。

法官陳嘉信最終認為可給予申請人最後機會，暫不頒令申請人不可再申請延期，並下令延長其檢閱資料的時間21天，最新限期為8月11日。此外，申請人亦需支付警方的訟費。