悅悅心跳兩度停頓　媽媽：醫院指或一兩日內離世

出世後因壞死性腸炎、捱過多次開刀手術的一歲早產女嬰悅悅，上周四(15日)病情突然惡化，再度口鼻喉大量出血，其父母在情緒接近崩潰下，忍痛接受醫生建議停止強心藥，希望讓悅悅舒服地離開人世。悅悅媽媽今早(21日)在社交平台專頁「CoKa.Kona Baby」更新悅悅的病況，指昨晚(20日)7時許，悅悅心跳突然下跌，更曾兩度停頓，之後又慢慢回升，但隨後再度下跌，雖然心跳現時已升至正常，惟醫院表示悅悅很大可能在接下來的一、兩天內離開。

悅悅媽媽今早約6時22分於社交平台Facebook發貼，指昨日晚上7時許，悅悅的心跳突然下跌，並曾兩度停頓，形容夫妻二人「心跳跟住佢一齊停止跳動」。媽媽續稱由於現在悦悦「心跳好慢，血壓keep住低，醫院話佢(悅悅)好大可能嚟(緊)一、兩日內返天父身邊」。

媽媽在貼文中更向悅悅表示「寶貝，你真係好堅持不懈，好頑強」，並表示「永遠愛你，不會忘記你的所有」，並指若大家「有咩想同悦悦講可以今日內錄音PM(私訊)我哋，我哋播畀悦悦聽」，希望悦悦最後都能聽到大家的聲音，「我們不遺憾，但願你們都不遺憾」。

不少網民在貼文下方亦留言「悦悦真係好堅強好勇敢」希望悅悅父母一樣堅強，更祈求奇迹降臨；亦有網民稱「悦悦，妳真的是一個頑強的美少女戰士！願妳無憾、無痛苦、安詳的回到天家」。