惡劣天氣易致東涌道交通癱瘓　議員促另闢新幹道

天文台於上月曾發出黑色暴雨警告信號，大嶼山南部部分道路一度全線封閉。有議員今日(21日)在立法會會議上指出，大嶼山南部僅依賴一個幹道出入，實屬弊病，促政府在嶼南開闢新幹道。運輸及房屋局局長陳帆稱，當日有應急交通安排，運輸署亦會在繁忙時段適時調配新大嶼山巴士班次。

議員劉業強表示，東涌道是唯一貫通大嶼山南北部的道路，每逢假日人流不斷，更指出惡劣天氣期間，相關道路容易陷入癱瘓。陳帆回應指，運輸署的新大嶼巴士會適時調配班次，據早前在農曆新年前後作出調查，最繁忙時段嶼南巴士曾增加至最少5分鐘一班車，大致滿足旅客需要。此外，陳指天文台發出黑色暴雨警告信號當日，政府已經立即視察並緊急清理嶼南主要幹道，雖然過程中交通有阻礙，但有調配渡輪、巴士等作應急交通安排。

議員姚思榮則指出，不少非專營旅遊巴士希望接載旅客到嶼南旅遊景點，旅遊業界需求大，政府卻未能滿足，僅指出會作出檢討再考慮。議員陳沛然亦希望政府增設「大嶼山自遊」計劃的名額。

陳帆稱專營巴士可以調配班次，包括提供加班服務，以平衡當區居民及旅客需要，最多一日派出約140架巴士，認為已經滿足市民要求及相當充裕。對於「大嶼山自駕遊」計劃，陳指第二階段會將私家車通行證由每日25個增至50個名額。