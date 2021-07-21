議員指「爆眼女」事件證造謠為黑暴助燃　促盡快立法打擊假消息

前年反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼少女」，《東方日報》早前揭發她沒爆眼，更早於去年離港。有議員指出反對派利用此事挑動民眾情緒，導致社會出現更激烈的動亂。但由照片可見爆眼少女「眼睩睩」赴台，是凸顯假消息的典型例子，促請政府盡快立法打擊假消息。另有議員批評醫院管理局掌握「爆眼少女」的一手資訊，卻一直未有向社會澄清資訊，同時懷疑政府包庇醫管局。

議員陳克勤在立法會會議上提出質詢，他指反對派利用「爆眼少女」一事挑動民眾情緒，鼓動更多人上街，令政府及紀律部隊受挑釁及攻擊，但可見「爆眼少女」實質上是「眼睩睩」到台灣。陳又指他就着立法打擊假新聞是「追問、追問再追問」，但政府則「研究、研究再研究」，問及到底出現甚麼問題不能即時立法。

另一議員郭偉强指「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」，「爆眼少女」事件是黑暴延續的助燃劑，但掌握一手資料的醫管局並沒有澄清事件，變相站於黑暴的一邊，政府又怎會不捱打。議員黃國健就直言假資訊在社會流行，或因為有人故意隱瞞真資訊。他提及醫管局沒有澄清謠言，問及是「爆眼少女」的私隱或是社會上出現的仇恨較重要，他同時質疑政府是有心包庇或「怕咗」醫管局。

民政事務局局長徐英偉回應指，政府注意到有指控懷疑個案涉及刻意發布虛假資訊，煽動社會對政府的仇視及不滿，執法部門會根據證據及法律進行研究。由於日後或會進行相關的法律程序，政府不會針對個別個案加以詳述。

對於議員質疑「爆眼少女」濫用法援，徐指政務司司長辦公室與法律援助署現就有關司法覆核的法援申請，在行政、分配案件、選取律師等操作細節作出檢視，會盡快諮詢法律援助服務局及向立法會司法及法律事務委員會匯報。他亦強調政府正研究其他國家和地區應對假資訊的經驗和處理方法，為下一步的工作提供參考，會盡快進行立法工作。

食物及衞生局副局長徐德義指出，醫管局的現行政策容許在慎重考慮個别情況後，就涉及或會損害公眾利益的事宜，衡量如何適當地披露與公眾利益有關的資料。然而，醫管局尊重個人私隱及對病人有保密責任，在一般情況下不會在未得到病人同意下向公眾或第三者披露病人的資料。