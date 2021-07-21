議員促開放沙頭角禁區　保安局稱要關注走私偷運問題

沙頭角一直採取封閉式管理，有議員建議政府以口岸經濟帶動新界北發展，包括開放沙頭角禁區。保安局局長鄧炳強書面回覆稱，若全面開放沙頭角邊境禁區，可能會令更多不必要的人流和貨流進入邊境禁區，增加保安風險，例如涉及一些嚴重走私案件，或偷運槍械案件，為執法人員構成很高風險。按資料所示，單就上月，警方及海關於沙頭角分別多次偵破走私案件。

議員周浩鼎問政府會否考慮配合規劃，未來開放沙頭角禁區，推動新界北經濟發展。保安局表示，根據警方資料，截至2020年12月，沙頭角禁區的常住居民人口大約有4,000人。若開放禁區，就要諮詢居民，而且過往居民亦就開放邊境禁區，對破壞日常生活安寧、交通問題、道路負荷或其他保安配套所引來的不便(例如加設圍欄)等事宜表達嚴重關注。

此外，去年在邊境禁區發生了一宗涉及8,000萬港元的嚴重走私案，不法分子利用沙頭角墟沿岸一帶海域，用改裝加強馬力的快艇，將走私貨物經沙頭角海迅速逃離香港水域。

當局續稱，若邊界保安環境的嚴密度不夠，會令偷運槍械或毒品人境的犯罪分子有機可乘。周又問港府會否考慮與內地當局商討，於沙頭角出入境管制站全面推行一地兩檢安排。當局表示，兩地政府會繼續從整體規劃、交通基建，以至口岸服務需求及運作等多方面全盤考慮，推動有利於提升口岸通關能力和便利化水平的措施。

資料所示，上月28日至29日，警方聯同海關在沙頭角一帶展開反走私行動，在沙頭角一碼頭發現5名男子將貨物搬運到一艘可疑快艇。人員隨即追截，快艇立刻駛離碼頭，並以高速向東北方向駛去。快艇最終離開香港水域，往內地方向駛去，期間更於海面卸下大量貨物。行動中，人員檢獲74箱懷疑走私急凍牛肉及龍蝦，估計市值約240萬港元。