接待蔡展鵬按摩店涉無牌及賣淫　案件9.1再訊

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於今年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師，被控管理賣淫場所及無牌按摩院共4項罪名；租用按摩院所在地址的男子，則被控經營賣淫場所及無牌按摩院兩項罪名，案件今天（21日）在東區法院再訊。其中兩名涉案女按摩師今天沒有律師代表，她們申請案件押後，以待聘請私人律師。裁判官鄧少雄押後案件至9月1日再訊，期間各被告續准保釋。

案中3女1男被告，分別是李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。除了元秋香為越南籍，其餘被告均為本地人。

今天李亦晴及元秋香並無律師代表，親自申請押後案件，以聘請私人律師。她們在庭上表示，打算聘請大律師李頌然。而其餘2名被告的代表律師就表示，已收到數千頁控方文件，但仍未收到相關閉路電視片段。他們亦申請押後答辯。結果裁判官批准將案押後再提堂。

控罪指，次被告元秋香於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；第3被告張明芳於2020年11月5日，在上述地址管理賣淫場所；首被告李亦晴及元秋香於2021年3月19日，在上述地址管理賣淫場所。李及元另被控一項管理無牌按摩院罪，指她們於2021年3月19日，在上址管理沒有有效牌照的按摩院。男被告胡炳雄則被控經營賣淫場所及無牌按摩院2罪，指他於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所；及於2020年12月2日至2021年3月19日，在上址經營沒有有效牌照的按摩院。