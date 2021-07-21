房委會清拆4工廈發展公屋　議員斥安排欠周詳

香港房屋委員會於本年5月公布，決定清拆轄下4幢工廠大廈以改作住宅用途，包括位於九龍灣的業安工廠大廈、火炭的穗輝工廠大廈、葵涌的葵安工廠大廈及長沙灣的宏昌工廠大廈，超過2,000個租戶受影響。在今日(21日)的立法會大會上，多名議員批評當局未有周詳安排受影響租戶，如未有足夠通知期，補償不足等。

涉及的工廠大廈當中，有不少經營數十年並向社區提供民生用品的中小企業。有議員指政府很多政策及補償不足，不少受影響租戶都是繼承祖業，一旦在市面找不到合適的工廈單位搬遷，就會被迫結業，建議延長通知期半年，由18個月增至24個月。

議員潘兆平則關注受影響工友的就業，他指最近收到機電業商戶來信，希望政府提高補償款額。議員田北辰則指出，部分租戶有硬件限制，例如機器體積太大故必需租用地面層單位，而市面租盤選擇有限。

運輸及房屋局局長陳帆回應指，本港市面有不少的私人工廠大廈，截止去年底，私人工廈空置率約6%，無論樓齡面積等都有合適的單位供有意繼續營運的商戶選擇，又認為18個月通知期相當充裕，若有特殊個案會再作處理。他又指，房委會考慮到個別租戶有困難，已提供特惠補償津貼，最高超過200萬港元，認為賠償水平恰當。