除口罩吸煙拒出示身份證　外賣員涉阻差受審

外賣速遞員於去年10.1在銅鑼灣脫口罩吸煙，遇查時更涉嫌拒絕向警長出示身份證而被控。他早前承認違反「口罩令」，但否認阻差辦公罪，案件今天（21日）在東區法院開審。當日要求被告出示身份證的警長供稱，被告當時拉下口罩吸煙，在警方發出警告後，被告仍繼續抽煙，他遂打算發出告票，並3度要求被告出示身份證和地址，惟被告沒有合作，又大吵大鬧及講粗口。聆訊下午續審。

21歲被告趙康勝，被控於2020年10月1日在銅鑼灣怡和街1號，沒有佩戴口罩及阻礙警長余東昇。余供稱在案發當日，他身穿防暴裝參與「踏浪者行動」，隨隊到銅鑼灣執勤。約傍晚6時半，其同袍陳正希（譯音）督察在近怡和街1街、崇光百貨對出行人路發警告，指有人涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》，當時被告與1名女子拉低口罩吸煙。他與陳上前要求被告出示身份證及提供地址，打算發出告票，惟被告沒有合作及情緒激動，他們遂帶被告到封鎖線內，被告繼續大吵大鬧及講粗口，又一度拿出手機，但余隨即阻止。余續指其後一名女警長向被告發出阻差辦公的警告，惟被告繼續吵鬧，同事遂拘捕被告，惟被告頑強抵抗。其後被告又要求救護車，他們便帶被告上警車等待救護車到場，最終被告由救護車送走。余指，被告在現場不合作，沒有出示過身份證及地址，故未能發出告票，又指被告從來都沒有合作過。

控方在庭上播放現場拘捕被告的影像，被告在片中一度大叫「唔好搶電話呀！」，余指當時被告拿出手機，他遂用左手按住被告的手。片段又拍攝到，被告被捕後，坐在地上時，一度連續多次、將自己後腦撞向玻璃幕牆。另外，被告今天在庭上亦一度情緒激動，叫道「提醒你（余）唔好畀假口供呀！」、「作劇本都唔係咁作啦！」。裁判官黃雅茵提醒被告，如果有需要可以押後向給予律師指示，提醒被告冷靜，庭上叫嚷行為對他沒有幫助。