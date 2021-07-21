夏日炎炎好難眠　5月份錄得一連6晚「熱夜」破紀錄

氣溫劇變，本港熱夜於2020年錄得破紀錄新高！近年全球暖化現象加劇，本港天氣亦難免受影響，天文台於去年錄得破紀錄的50個熱夜，而今年5月亦錄得破歷年5月份紀錄的14個熱夜及連續最長的6個熱夜。而去年發出酷熱天氣警告的日數，更比過去兩年的日數高出10天以上，對居於擠迫、通風差的劏房基層市民影響甚大。

近年香港熱夜日數大增，香港天文台於2020年的6月錄得破紀錄的18天熱夜，而2020年7月更錄得21天熱夜；截至今年5月，亦成為有史以來最多熱夜日數的5月，錄得14天熱夜。根據環境局回應立法會議員書面質詢的文件所示，位於尖沙咀的市區氣象站，由2018至2020年的全年平均熱夜數目錄得40.7天的高位。

除熱夜之外，酷熱天氣警告的環境下，容易使市民出現熱衰竭甚至中暑等情況。香港天文台於2020年發出酷熱天氣警告的日數創出新高，對比在2018年錄得57天、2019年錄得53天，2020年竟高出10天以上，錄得67天的高位。

香港天文台提醒市民，尤其在沒有空調設備室內的人士，應盡量打開窗戶以保持空氣流通等。此外，民政事務總署的19間夜間臨時避暑中心均設有空調，並有飲用水供應，可供市民暫時休息。