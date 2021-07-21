政府要求柏傲莊負責人月底交報告　稱港鐵已盡應有責任

新世界發展旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III，其中兩座混凝土未達要求須拆卸重建。由於有關項目擁有人為港鐵公司，有議員今(21日)在立法會上質疑港鐵監管不力，政府回應指屋宇署已要求相關註冊建築專業人士，在本月30日前提交事件全面報告，署方亦正詳細檢視項目其他樓宇測試初步結果。至於日後如有賠償申索是否需由港鐵承擔責任，政府則指會按港鐵及發展商的合約條款處理。

運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵是發展項目擁有人，負責整個項目的規劃及管理與營運中鐵路的銜接事宜，港鐵經公開招標，將物業發展項目批出予發展商，發展商需要負責設計、建造、協調及監督整個項目，確保所有建造工程完全符合相關法例要求。他指就今次發展項目中部分混凝土強度不足，港鐵已敦促發展商全面調查，盡快落實妥善的補救方案，確保相關樓宇符合以獲批設計的要求，同時亦已要求發展商確認項目中各座施工質量。

提出口頭質詢的議員葉劉淑儀質疑港鐵及屋宇署監察不足，議員張國鈞亦關注政府如何確保港鐵的項目不會再出現相類事故。陳帆回應指，明白議員對港鐵有「恨鐵不成鋼」的感覺，更指「我都係一樣」，但強調港鐵已盡應有責任，政府已敦促其在項目現場及鐵路營運作實時監測。

地產及建造界議員石禮謙關注，將來的賠償將由港鐵抑或是發展商負責。陳表示，發展商的責任在合約中明確列出，而有關合約包含保密條款，日後賠償會按合約條款處理，不能披露合約內容，而政府亦沒有有關合約。