拉丁舞導師抽脂後死亡　美容中心東主認儀器可關警報

拉丁舞導師李嘉瑩於2014年6月26日接受背部抽脂療程後死亡，與死者認識多年、當日負責進行療程的女西醫關孝孜否認一項誤殺罪，案件今天（21日）在高等法院續審，涉案中心東主指，絕大部分客人在手術完成後都會立即甦醒，她亦會每天檢查公司的心臟除顫器是否運作正常。

涉案美容集團的其中一名女東主周紹文今繼續作供表示，被告在2012年6月正式加入前，2人曾一同去過南韓、泰國清邁、南京等地，學習手術室管理、急救、觀察抽脂、眼皮、眼袋手術的進行。被告亦曾在南韓旅程中施行手術。周指中心的器材是由她負責購買，如生理監察儀偵測到危險會發出聲響；但周承認「佢（監察儀）成日響」，及儀器可以設成靜音模式。

周表示，中心的手術室內有一部麻醉機，有九成時間她都會進入公司觀察手術情況，當手術完成，「一熄個麻醉機，大部分，、其實全部客人都會即刻醒」，「真係即刻，3秒內」。辯方律師質疑她所指的「落麻醉」與鎮靜療程其實有分別，她表示「都係令佢（客人）唔痛，休息，瞓一陣」。周又指，平時麻醉機由被告操作，公司並無額外聘請麻醉師。唯獨在2013年，一名重約200磅並需長期服藥的客人到涉案中心想做腹部抽脂手術，被告要求公司聘請麻醉師協助她完成該宗手術，因她平時不會為長期病患者做手術。