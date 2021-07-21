政Whats噏：心繫河南受災同胞　英皇集團捐1360萬人民幣賑災

河南省連日暴雨成災，其中鄭州市災情嚴重，釀成至少12人死亡。英皇集團主席楊受成聯同執行董事楊政龍，率領旗下眾星合共捐出1,360萬人民幣(折合約1,632萬港元)，以支援河南防汛搶險救災工作，捐贈主要用於保障當地群眾人身安全、採購救災物資，務求盡快幫助受災同胞平安度過難關。

英皇集團宣布，率先通過「英皇慈善基金」捐贈1,360萬人民幣，支援包括鄭州在內嘅河南防汛搶險救災工作。其中，楊受成聯同楊政龍兩人共捐出1,000萬人民幣(折合約1,200萬港元)。英皇旗下眾星亦出一份力，藝人謝霆鋒同陳偉霆各捐出100萬人民幣(折合約120萬港元)，容祖兒同蔡卓妍亦各捐出50萬人民幣(折合約60萬港元)，而鍾欣潼同李克勤亦各捐出30萬人民幣(折合約36萬港元)。

英皇集團表示，捐贈主要用於保障當地群眾人身安全、採購救災物資，期望能全力協助政府同社會各界抗洪救災，務求盡快幫助受災同胞，同時希望佢哋能平安度過難關。