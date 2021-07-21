立會首讀起底刑事化草案　曾國衞否認公權力無限擴張

立法會今（21日)首讀《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》，以落實起底刑事化，包括建議設立二級制，最高罰款100萬港元及監禁5年。又建議賦權私隱專員對起底行為進行刑事調查和檢控等。政制及內地事務局局長曾國衞指過去起底問題嚴重，認為修例是必須的，但卻有海外傳媒利用修例大作文章，又指修例是公權力的無限擴張，他均一一否認。

曾國衞表示，本港過去飽受黑暴侵擾，有無恥之徒將當事人及家人的資料放到網上，並作出威脅等，令他們飽受威脅及滋擾，更有家歸不得。他又指起底問題猖獗及惡劣，有人甚至上載幼童的資料，聲稱要帶同麻布袋「接放學」，是社會不能夠容忍的，而根據個人資料私隱專員公署的資料，2019年6月至2021年6月署方共處理了5800宗起底個案，341次主動聯絡網站要求刪除，並移除超過6300條不恰當的連結。

他又指，最近有海外傳媒利用修例大作文章，又指會向亞洲互聯網聯盟保持溝通，並解釋修例詳情，他們亦表示不會撤出本港市場。至於有業界關注封網問題，他澄清指若要求有關網站刪除起底貼文不獲回應後才會要求封鎖，但坦言情況甚少出現，只要配合刪除便可。他又重申已平衡修例及新聞界別，新聞採訪受免責辯護，重申會確保言論自由及資訊流通。

至於有人形容修例是公權力的無限擴張，曾表示不認同，反問侵犯他人私隱的自由是否已經超越社會道德的界限，需要受到制約，又反問若政府不聞不問，是否符合市民的期望。