屯馬綫票價短貴長平　議員促政府儘快解決

港鐵屯馬綫於上月全線通車，惟不少市民指出車資「短貴長平」，即短程票價反而高於較長車程的現象。多位議員今日(21日)在立法會會議上要求政府盡快解決有關問題，有議員直言對乘客造成不公，倘若延宕數載才理順票價，實屬有違社會責任及公眾利益。運輸及房屋局局長陳帆回覆指，不想給予議員不切實際期望，但長遠而言需要處理。

陳帆在會議上指，基本上票價是按車程距離而訂，但東鐵線涉及歷史因素，故屯馬綫開通後亦選擇以不改變現有票價為大前提，造成部分車程的車資不規則，但指相關情況僅佔總體港鐵綫路約2%，相信數年內可以理順票價。

議員葛珮帆反駁指，既然局方都認為「短貴長平」有問題，為何需要數年才可解決？又質疑「幾年係3年定9年呢？」，希望盡快解決並促使港鐵全部綫路按東鐵線收費標準。

陳突然沉默數秒，稱剛才正在思考問題，稱實際情況要視乎調整幅度，票價不規則需要理順但不能刻意拉低，又指入閘、離閘有逾4000個組合，牽連甚廣需要小心處理。

多位議員繼續追擊，其中議員廖長江指按機制而言，港鐵票價下一次檢討在2022/23年度，促局方明年解決相關問題，切勿再拖十年八載。陳則回應指會如實向港鐵提供意見，但不給予議員不切實際的期望。

另外，議員陳恒鑌憂慮「短貴長平」逐步理順後將會變成「長貴短都貴」，並不可以「由得港鐵想點就點」；議員田北辰指出政府是港鐵公司大股東，盈利多少控制在政府手上，每年應限制不可加價超過通脹一半。

陳則稱「短貴長平」一般組合差額在1港元之內，指「當然一蚊都係數，長遠都要處理啦」，但不能抽空調整一條綫路，因為綫路互相聯繫會出現另外不規則情況。陳指港鐵是上市公司，要向市民、股東、政府交代，檢討機制是對整個機制回顧及優化，對票價調整沒有必然關係。