指被任教師僱主性騷擾　菲傭入稟區院索償

一名菲律賓籍家庭傭工聲稱多次遭任職小學教師的前僱主性騷擾，包括前僱主會裸體在家中走動，或是在她面前手淫，後期更直接要求她為他手淫。平等機會委員會接到該外傭求助後，昨天（20日）代表她在區域法院入稟，民事控告其前僱主違反《性別歧視條例》，要求前僱主作出賠償。

入稟狀指，本案原告來自菲律賓，於2017年9月來港工作。其僱主、即被告則在香港一所資助小學任教師，當時已婚並育有3名子女。原告在入職1個月後開始受被告性騷擾。如被告稱想方便子女隨時如廁，要求原告洗澡時不鎖門，原告不情願地接受。惟事後經常闖入浴室的人卻是被告，原告更透過玻璃浴屏看見，被告有時只穿內褲或是裸體進入浴室。

入稟狀續指，被告曾在妻子及原告都在客廳時，赤裸行經2人身旁。自2018年6月，被告的妻兒返回加拿大，家中只餘原告與被告。其後每晚原告在忙家務時，被告都會坐在客廳一邊看電視，一邊撫摸陽具。被告亦曾邀請原告一同看色情片，或是直接問她為何不感到性興奮。

據原告稱，及後被告邀請原告一同前往加拿大，與其家人過聖誕。但由於原告的旅遊紀錄不足，未能成功申請加拿大簽證，被告遂提出帶原告旅遊以累積紀錄。2人先後到過澳門及深圳，其中一次被告安排一間加大雙人床房，原告要在2人之間放上枕頭相隔才敢入睡。期間被告亦試過在手淫時，要求原告露出胸脯給他看，好讓他能射精。惟原告最終依然無法取得簽證，她遂回鄉等待原告一家歸來。原告卻要求申請人替他手淫，作為替她買機票回港的條件。最終原告向友人籌錢買機票，而被告就把雙方的僱傭合約強行終止。之後原告分別向勞工處及平機會投訴。