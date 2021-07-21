213刀殺女友案被告獲釋　終院改判誤殺罪成：審3次已夠

內地移居來港的男散工，於2009年時因在居所外發現用過的避孕套，揭發同居女友另結新歡，與她爭執期間，用菜刀狂斬她213刀，把她斬死。他在過去近12年期間，先後3度受審，雖然每次都被判謀殺罪成和判囚終身，但都上訴得直。上訴庭於去年11月裁定他上訴得直後，下令要進行第4次審訊。他就此提出終審上訴，終審法院認為他受審3次已經足夠，今（20日）判他上訴得直，直接改判他誤殺罪成和可即時獲釋。

終院在判詞中表示，如果這宗謀殺案要進行第4次審訊，會對上訴人梁耀強構成沉重壓力，梁經歷3次審訊已經足夠。另外，梁至今已被羈押近12年，若計算梁認罪及獄中行為良好的因素，相等於監禁27年的刑期，遠高於誤殺罪一般刑期範圍，即使梁謀殺罪成，他實際需服刑時間亦只是20至30年。

終院指出，案發距今經歷有一段長時間，梁與其他證人的記憶必會受到影響，也會影響到證供的質素，即使法官就此向陪審團作出指引，亦沒法得到充分補救。梁提出被死者楊秀瑜激怒而失控殺死她，這個辯解有可供合理爭辯之處，陪審團未必裁定梁謀殺罪成。基於以上原因，終院認為上訴庭下令進行第4次審訊是錯誤行使其酌情權，故裁定梁上訴得直，撤銷重審的命令，改判梁誤殺罪成。