女生少時遇險留疤　遇良師重拾自信　冀修語文執教鞭「影響生命」

2021年中學文憑試今(21日)揭盅，除了誕生多名狀元外，亦有不少感人故事。19歲的應屆文憑試考生陳佩妍因意外令頸部至胸口留下明顯疤痕，不時遭受旁人目光，令自己變得內向、缺乏信心，幸好得良師啟蒙，令她重拾自信，又在文憑試奪得優異成績，更希望日後成為老師，以生命影響生命。

佩妍四歲時因參與鄰居喜宴，不小心被滾油濺到，導致身體被2級灼傷，19年間經歷5次植皮手術，令佩妍由下巴至胸口留下明顯疤痕。手術雖未有為生活帶來太大影響，但意外令佩妍變得內向，不時遇到旁人奇異目光，曾被其他小朋友當作異類，「眼光不好受」。

佩妍指自己出生傳統家庭，中一方從內地來港讀書，要克服書寫繁體字與廣東話，加上想法一向悲觀，作為地盤工人的父親及家庭主婦的母親較少稱讚她，令她亦沒有太在意成績表現。

幸好，佩妍在中二時遇上啟蒙中文老師，對她不時關心了解，同學亦未有因其外表排擠她，令其重拾自信，大膽擔當學校活動的司儀，同時積極參與繪畫比賽，最後在文憑試中文科與視藝科奪得兩科五*的成績，最佳6科亦獲得25分。她打算以生命影響生命，目標是入讀浸會大學中文系，日後留在香港成為一名關心學生的中文老師。她認為意外反而令自己更獨特、更堅強、可克服困難。

佩妍又指，自己廣東話仍有一定口音，會盡量調整，希望可以說標準的廣東話。對於早前有指考評局擬取消中文科的聆聽及綜合卷及口試，僅保留閱讀卷及寫作卷，她表示聆聽與口試亦是學習語言的一種方式，認為有必要保留。

佛教沈香林紀念中學校長呂恒森指，佩妍在小學過程中沒有得到甚麼讚賞，令她認同感較低，學校有適當地提供協助。他表示來年中五、中六的學生經歷過社會運動與疫情轉變，情緒上可能需要不同的協助，學校會為他們提供個人輔導等不同形式的支援。