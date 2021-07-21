指黎智英助手涉造假　議員斥政府打擊不實資訊「等運到」

立法會今午(21日)討論有關立法打擊網上虛假資訊的無法律效力議員議案。提出議案的議員葛珮帆表示，網絡世界令假消息廣泛流傳，影響社會安寧及抗疫，煽動仇中情緒甚至反政府，要求立法強制移除有問題內容甚至刑事化。提出修正案的議員郭偉强，則指出不少市民的言行受假消息影響，又點名壹傳媒黎智英助手Mark Simon早前涉及造假，形容政府以顢頇態度來應對不實資訊是「等運到」。結果原議案及修正案均獲通過。

郭偉强以「造謠一把嘴、闢謠跑斷腿」為開場白，斥虛假資訊對社會遺害極深，不少市民「諗嘅講嘅甚至做嘅」都是基於假消息。他更特別提到壹傳媒黎智英助手Mark Simon早前涉及造假，網上流傳該文件抹黑拜登等。強調立法打擊假消息是保障國家安全，但政府卻遲遲不做「等運到」，又反問政府「運幾時到？」

議員張華峰同樣表示虛假資訊比真槍實彈更有殺傷力，又舉例早前警方在刺警兇徒家中竟發現大量蘋果日報及文宣等，他們打着自由旗幟傳播假消息。同時促請政府改進宣傳方式，拒絕生硬說教式宣傳，改用生動有趣的方法。

民政事務局局長徐英偉表示，網絡行為並非無法可依，現時刑事條例、違反個人資料私隱條例、普通法及廣播條例等均有規管網上行為，又指當局正參考海外相關法例，研究在港適用的法例。 保安局局長鄧炳強則表示，會全力協助有關部門打擊假消息，呼籲市民要負責任地使用互聯網，不要直接或間接支持暴力。

最終葛珮帆議案獲38票贊成、2票反對，分組點票下獲通過。而郭偉强修正案則獲38票贊成、1票反對，分組點票下獲通過。