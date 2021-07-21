DSE失手路未絕　港大附屬學院料收生逾1.4萬

2021年中學文憑試(DSE)今日(21日)放榜，香港大學附屬學院表示，截至中午12時的報名人數與去年同時段相若，有逾1.2萬人，而線上和現場是三比一，即有約有3,000人到現場報名，預期今日收生逾1.4萬人，過去亦有60%畢業生成功入讀八大。

成功取得八大入讀通知的畢業生蕭彥寧同學，當年是文憑試最佳5科取得19分，認為報副學士的出路會比較好，加上科目是自己感興趣的媒體相關課程，故選擇報讀，今年將於9月入讀中文大學新聞系；另一位畢業生李洪超同學指，自己當年文憑試取得20分，有浸大的取錄通知，但不想就讀理科，加上有師兄推薦，故報讀文學副學士，最終入讀港大中文系。

放榜後到現場報名的林同學表示，放榜後未有太大擔心，因早前已與學校老師商量過，以了解有甚麼課程適合自己，和放榜前已報讀數個課程。林又指，報讀課程的方向會以興趣為主，因此報讀了傳理方面的高級文憑課程。

另一位到場報名的魏同學指，考獲的分數和預期有所落差，但知道沒法改變事實，惟有做好自己，雖然在選擇科目時感到有點徬徨，但大致上心情都平靜。魏又指，曾有修讀副學士的師兄向他分享成功經驗，認為自己仍然有機會升讀大學，故會選擇與興趣相關的副學士課程，冀能銜接大學課程。