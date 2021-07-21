飛踢防暴警案被告認錯　否認有意搶警槍

前年10月13日旺角一帶發生激烈衝突，期間發生「搶犯」和「飛踢」防暴警事件，案件今天（20日）在區院續審。一名涉嫌企圖搶警槍的地盤工承認非法集結及襲警兩罪，但否認企圖搶劫罪，而一名學生則否認抗拒在正當執行職務的警員罪。被指企圖搶警槍的地盤工出庭作供，稱因不滿警隊作風才會襲警，但現已知道自己做錯，他又否認有意搶奪警槍。

2名被告分別是31歲地盤工謝信誠及17歲學生陳家俊。控罪指，謝信誠於2019年10月13日，在旺角彌敦道與他人參與非法集結，並在雅蘭中心外，襲擊警員X，及企圖搶去X的雷明登霰彈槍。陳家俊則被控於同日同地抗拒警員X，他選擇不作自辯。

謝供稱，他於案發時站在馬路中央參與堵路，當警車駛近時，他便轉身離開。不久身後傳來「救人！救命！」的叫喊，謝回首看見兩個身影正在糾纏，遂回去幫忙。謝走到倒地的警員身前，一隻手壓緊警員的右手，另隻一手則用力揮拳數下，打中警員的頭、臂等位置。及後警員拉扯謝的衣領，謝急於逃脫，用手扯開警員的手。謝表示，過程中有機會碰到警員手持的霰彈槍，但堅稱無意搶槍。

控方盤問時，指如果謝只是襲警，毋須捉住警員持槍的右手，質疑他亦有企圖去搶槍。但謝否認，表示捉着警員的手是為了方便施襲。法官押後至明天聽取雙方結案陳詞。