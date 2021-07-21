「狀元搖籃」齊斷纜　專家指自律學習及心理質素為關鍵

今屆中學文憑試（DSE）放榜結果出爐，6間有出產狀元學校之中，有4間是首次誕生狀元。但今年不少被視為DSE「狀元搖籃」的熱門傳統名校均告「斷纜」，當中包括自2012年首屆起，連續9屆DSE誕下狀元的皇仁書院，以及出產最多狀元的聖保羅男女中學。有學生輔導顧問指，過去一年多均以網課為主，今屆狀元仍能取得佳績，反映有很高的自律能力及心理質素。

由2012年首屆DSE至今，共有87位狀元，來自35間中學，當中聖保羅男女中學出產最多狀元，共有15名狀元，其次是拔萃女書院，有14名狀元；皇仁書院為位列第三，有12名學生成為狀元，但今年「狀元搖籃」三甲之中，僅女拔有增長。

聖保羅男女中學今屆有3位男學生成為「榜眼」，取得6科5**成績，其中2位在數學延伸部分取得5**，另外，有5位同學取得5科5**成績，成為「探花」。皇仁書院則指以往及今年均不會公布學生成績。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，沒有出產狀元不一定代表學校整體成績欠佳，因只要一科失手便有機會飲恨，形容狀元是非常難得。但他指出，疫情下學生需上網課，教師不能從旁督促，學生需要有很高的自律性，該批狀元在不穩定的情況仍可克服心理壓力，發揮到應有水準，有很高的自律能力及心理質素。

他又指，今屆DSE與往年不同，例如中英文科的說話卷均被取消，惟說話卷或是某些學生的強項，有機會影響相關學生的成績。他指，未來一年仍有機會進行網課，建議學生可重複翻看錄影帶，而學校亦不宜將舊有教學模式搬到網課上，建議利用電子教學的互動性，加強學生學習動機。