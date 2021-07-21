通關未明旅遊展參展商跌8成　本地遊自救轉推戶外綠色出行

新冠疫情令旅遊業陷入冰封已一年半，通關未明下，業界另闢蹊徑開源自救，第35屆香港國際旅遊展(ITE)將如期在下周四(29日)至下月1日在香港會議展覽中心舉行，是次展覽獲來自16個國家及地區的100多家展商參與，因應市民旅遊習慣改變，今年展區將會引入新主題綠色旅遊及戶外旅遊，並會設有適合「打卡」的豪華露營展區。主辦方坦言，參展商數目較2019年少80%，但仍期望能透過旅遊展令業界交流，讓市民對旅遊的熱情不減，從而推動旅業復甦。

由匯眾展覽服務有限公司主辦的香港國際旅遊展，去年因疫情嚴峻而取消，今年將如期舉行。今屆共有100多間展商，來自16個國家及地區，包括內地、澳門、台灣、加拿大及日本等，當中約36%屬於本地展商，5%來自內地，境外及海外展商佔超過一半，部分外地或海外展商透過本地辦事處及代理管理攤位，亦有少數通過檢疫後方出席旅展。

疫後市民旅遊習慣改變，偏向選擇短途及綠色旅遊，故今年將新增主題豪華露營展區，包括展出適合拍照的印第安式帳幕，多名旅遊達人亦會在展區內分享旅遊資訊及秘境探索。

主辦方「匯眾」董事總經理湯錦成坦言，2019年時共吸引8萬人次觀眾入場，惟今年展商數目減少了80%，加上政府今早更改有關會展活動的防疫措施，令他們難判斷今屆入場人數。但他認為如期辦展的目的，是為維持市民的旅遊熱情，確保業界交流，希望能推動業界復甦。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，2018年時旅遊業的本地生產總值佔總生產總值的4.5%，旅遊業從業員達25.7萬人。惟疫情後旅遊業陷入冰封，至今仍未通關，入境旅客大跌90%，旅行社員工由2019年7月的1.85萬人下跌至目前的1.3萬人，人數下跌30%。

不過本地旅行社數量則減60間至1,664間，陳形容結業情況未算太差，全因旅行社營業者不斷節流求存，包括合租辦公室以及要求員工放無薪假等。除節流外，不少旅行社也開源轉型，如舉辦本地遊，至今已有500間旅行社登記舉辦本地遊，推出5,000多個本地遊行程，共13萬人參加。雖然全球疫情反覆，但市民對旅遊的需求同樣殷切，業界希望透過不同形式分享，學習與病毒共存，從不同途徑來源推動業界復甦。