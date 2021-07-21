警員涉偽造報告擅結案　因不肯定誰人冒簽脫罪

警員調查4年前一宗銀行櫃員機盜竊案時，被指訛稱事主已取回失款和不願意錄口供，並涉嫌偽冒上司簽名，導致案中疑犯在一年後才告落網。該男警否認3項偽造文件及1項公職人員行為失當罪，在東區裁判法院受審。案件今天（21日）裁決，暫委裁判官袁焌碩裁定他全部4項控罪俱不成立。裁判官指被告自辯時稱，案發當日曾離開辦公室工作，返回後發現其桌上有便條，指失主已取回失款和不願意錄口供。裁判官考慮到無證據指出被告有直接得益，被告的說法與控方證供沒有衝突，因此無法排除被告的證供可能是真相。

本案28歲被告歐陽燊，被控分別於2017年4月6日、4月8日及5月17日，3次偽造調查報告，並偽冒上司女偵緝督察余詠雪的簽名。他也被控於同年4月6至7月20日期間，身為警員，在盜竊案件的調查報告中作虛假陳述，即案件受害人劉家慧已獲賠償及不會向警方提供口供，導致該案件終結調查。

裁判官今天裁決時，指接納案中控方證人的證供，包括失主劉家慧、余詠雪督察、以及與被告同隊的警員，指證人證供清晰直接、並無誇張失實。惟余督察雖然否認在終止調查的文件上簽署，但在擺放文件的同一樓層中有多隊警員，裁判官認為無法排除其他警員接觸到涉案文件的可能性。

裁判官又指，被告供稱當日在桌上有便條，指劉已取回失款和不願意錄口供。而被告的同事亦同意，被告當日曾離開辦公室，而且不排除當日可能曾替被告接電話。被告同隊一名警長更指，被告當時已完成大部分調查工作，毋須急於終止調查。裁判官因此認為，不能排除被告的證供可能是真。