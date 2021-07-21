未來4年約9萬公屋單位落成　以本年度落成量最多

政府於去年施政報告指已覓得興建約31.6萬個公營房屋單位所需的330公頃土地，可滿足未來10年(即2021/22至2030/31財政年度)的公營房屋單位需求。發展局今日(21日)表示，根據今年3月的預測，上述330公頃土地當中，2021/22至2024/25年度落成的公營房屋項目所涉土地約90公頃，預計所涉單位數目約9萬個。至於2025/26至2030/31年度則涉及餘下約240公頃的土地，所涉單位數目約22.6萬個。

發展局指出，由2021/22至2024/25年度當中，以2021/22年度公營房屋預計落成量最多，約2.9萬個。最少落成量則為2022/23年度，約1.5萬個。至於2025/26至2030/31年度所涉的240公頃土地，佔地頭三甲為具短中期房屋發展潛力的個別用地(86公頃)、已物色適合作公營房屋發展的棕地群(45公頃)、以及古洞北／粉嶺北新發展區(37公頃)。其餘土地則來自東涌新市鎮擴展、洪水橋／厦村新發展區、啟德發展區及安達臣道石礦場發展等。

上述土地目前大多處於規劃及工程和建築設計階段。發展局指出，相關公營房屋項目的預計落成年份備受多個環節的進度影響，包括土地用途改劃、地區諮詢、基礎建設、徵收土地、清拆或重置受影響的設施、尋求立法會撥款、地盤平整工程、樓宇建築計劃等。