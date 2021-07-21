恒大收生錄逾6000人報名創新高　考生指商科頗有名氣冀入讀

中學文憑試(DSE)今日(21日)放榜日，亦為眾多考生人生其中一個里程碑。而今屆日校考生中，有約42.2%、即17,733人考獲「33222」最低入大學門檻成績，競爭1.3萬個八大聯招(JUPAS)學額，平均1.36人爭1個學位，較去年競爭門檻更低。有私立院校直言收生情況未有受影響，報名人數反而創新高，連同高年級收生，錄逾6,000人報名。

香港恒生大學校長何順文預計，今學年整體收生人數為2,000人，較去年輕微下跌，又指該校在放榜前已收到超過6,000位學生報名(包括大學一年級及三年級)，人數超出預期，當中以金融及銀行學工商管理及金融分析工商管理等學位課程較受歡迎。

何續稱，今年一年級新生收生比去年增長約10%，而三年級學生則增長約18%。他預料今年收生成績會出現下降，但認為只要考生5科達到12分或以上，已有資格修讀大學學位。

他又指曾擔心隨學齡人口下降，今年報名入讀人數會有所下跌，但早在放榜前，已有2,500位學生報名接來年一年級課程，至於三年級入學的報名人數亦超過3,500人，共有逾6,000人報名，增幅超乎預期。

前來報名的雷小姐指，其兄長亦就讀於恒生大學，故想追隨哥哥的腳步就讀該校。她表示自己選修課為體育，並對文化及室內設計等文科較有興趣，故前來報讀該校媒體及文化的相關課程。她形容成績較預期理想，唯中文稍微遜色，故爭取機會前來面試，增加錄取機會。

另一報名學生梁小姐指自己選修會計，並透露早前已獲恒大有條件錄取，惟成績與要求尚欠2分，非常擔心未能入讀該校，故特地前來面試，她又稱恒大校園漂亮，其商科亦頗有名氣，盼入讀該校的環球商業管理工商管理系。考獲五科20分的應屆考生陳小姐就指，自己已報讀中文大學及城市大學的工商管理系，為「買個保障」，故前來恒大報名。