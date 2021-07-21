議員批部門各自為政　長者友善政策不了了之

本港不單止深受疫情困擾，長遠亦要面對人口老化帶來的醫療問題。立法會今日(21日)動議辯論「推動公共健康政策，享受優質老年生活」，有議員認為市民在抗疫期間對於健康追求有所提升，是最好的時機讓政府以新思維制訂公共健康政策，包括提供更多運動設施。另有議員關注舊區有較多樓梯及斜坡，而政府部門往往各自為政，無人牽頭推行重建項目，對長者並不友善。

議員陳健波提出議案，他指香港人平均壽命長，但若然「周身病痛」是一種折磨，令人生不如死。但是留意到本港的公共衞生政策不足，往往在流感高峰期時均「逼爆」公營醫院，令醫護人員疲於奔命。他認為市民已經習慣防疫，是推動政策的最佳時機，促政府提供更多運動設施、創造健康生活的環境等，指市民不用看醫生的話，「荷包都會健康」。

另一議員謝偉銓關注舊區人多車多、路窄樓密，路邊亦有大量垃圾桶、電箱等，對長者並不友善。但當有重建項目建議拆走部分欄柵等，往往要經多個政府部門審批，令人眼花撩亂，亦有互相推卸之嫌，令部分計劃被迫擱置。他指出早年曾倡議修改規劃標準興建長者適切居所，但因沒有政府部門牽頭及協調而不了了之。

金融界議員陳振英預料香港會在短期內踏入超高齡社會，而去年用於長者的醫療開支高達399億港元，故認為應鼓勵長者勤做運動，例如散步等，保持健康。他建議政府可以考慮於電子支付商合作，例如長者一日步行8000步則能換取20港元獎勵。他又指建立良好飲食習慣亦能避免患上都市病，建議政府讓公營廣播機構多製作長者健康飲食節目。

本港醫療開支非常大，航運交通界議員易志明盼政府能加強推動公共健康政策，以減低醫療開支。他指基層市民為生計常常忽略健康，而身體檢查費用昂貴，動不動則需要過千港元。他指運輸署近日為職業司機提供免費驗身服務，認為政府可以參考該計劃，將免費驗身推廣至其他基層市民。他又建議擴大藥物名冊，因不少重症和罕見病藥物均沒有被列入藥物名冊，導致市民需要用藥時會出現沉重財政負擔。

議員郭偉強指不少長者都身患長期病，即使長壽，亦有財政和健康的風險，認為政府要有策略處理人口老化問題，將相關問題轉化成契機。他舉例稱，科技能協助達到在家安老，認為是一個商機。他又指健康應由年輕做起，但香港工時極長長，令到很多健康活動都未能做到，質疑勞福局有否在意就工時立法，還是「淨係睇錢」。

醫學界議員陳沛然亦認同香港工時及學生學習時數極長，令90%的中小學生都未能達到世衞建議的運動時數。他表示，往往提到修該最高工時商界定會反對，政府亦不作介入。他坦言若政府不認真檢討工時問題，即使再興建多少個運動場亦不會有用。