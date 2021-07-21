特殊學習需要反成改進助力　2香島學生成功考獲佳績

位於九龍塘的香島中學有兩位特殊學習需要(SEN)的學生於文憑試考獲佳績。患有注意力不足及過度活躍症(ADHD)的歐陽嘉琪考獲1個5**及2個5*，最佳五科達29分，受繪畫的嗜好影響，期望入讀港大建築系成為建築師。

嘉琪憶述小一第一日入學就出現ADHD症狀，及後更確診。受病情影響，她很容易「發白日夢」難以集中，作文更頻頻出現錯別字。接受行為治療後，她的病情尚算穩定，直至中四開始備戰DSE，課業難度加深，問題再次浮現。她指「中三排名一直維持在頭15」，中四成績卻一落千丈「跌到40多名」，令其壓力增加，經常發脾氣，做英文聆聽卷更曾「做漏整整一個章節」。嘉琪於是申請考試加時及酌情處理錯別字，並服用助集中藥物。

她認為，最重要是對自己有希望及敢於嘗試，探索適合的讀書方法，例如她不擅長閱讀大篇幅文字，改以自問自答形式、把文字轉換成語音的方式溫故知新。面對壓力，她選擇觀看紀錄片及飲食節目，「藥物令我胃口變差，故特別喜歡看廚藝比賽節目」。

嘉琪因ADHD要付出比他人更多努力，方達到同樣水準，更懂得珍惜及感恩。對於ADHD同路人，寄語患病毋須灰心，亦不代表比其他人差，反可感受更多成長、探索的機會。她又感謝成長路上多位給她機會、有教無類的恩師，讓自己有所成長。

另一位考獲佳績的SEN學生畢進謙則患有亞氏保加症及注意力不足，於DSE考獲2個5*，最佳5科達26分，期望入讀中大商科。受病情影響，進謙自小沉默寡言，不善與人溝通，面對面抑或是發訊息都需要在心中綵排一次。因害怕他人的目光，他往往會避免與人溝通，甚至被誤會也忍氣吞聲。進謙小三更因家庭問題需入住宿舍，直至中五才回家與母親同住。他憶述入住宿舍初期頗難適應，因不懂表達自己及控制情緒，導致衝突頻生，承受極大的壓力和焦慮。

幸好，他遇到背景相似、同樣有特殊學習需要的朋友，可互相理解及扶持，並透過向社工家人傾訴學習保護自己。有一次，他因沒帶試題，老師小題大做在課堂上說個不停，令人煩厭，故他勇於要求老師停止，形容為自己發聲過程很艱難，隨年紀漸長，與人溝通的恐懼已逐漸消退，期望入讀大學可接觸更多和善的人。

對於成長路上的坎坷，他認為自己有所得益，例如亞氏保加症令他傾向設下規矩，規範行為，計劃溫習多久就會溫習多久，對事情的執着令他思考更全面深入。宿舍生活則令他養成使用時間表、自律習慣，寄語同路人勿把自己視作不正常，而是有更多學習、成長的機會。