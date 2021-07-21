稱遭利誘撤回強姦指控　女事主：家人要我上庭扮傻

被控強姦親女的男子涉嫌在還押候審期間，指示妻子、父母和胞弟阻止女兒出庭作證，及要女兒改口供。他與家人共5人現被控串謀妨礙司法公正等罪，案件今天（21日）於高院續審，控方傳召女事主出庭作供。事主今天以「所謂」父親等來形容眾被告，並表明與他們「始終都唔會係一家人」。她又稱祖母曾化身「財神」，不時給她金錢及送禮物，認為祖母「想賄賂我」好讓父親脫罪，並表示「盲嘅都知佢做咩啦」。

5名被告分別為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。X的父親、祖父母及叔父被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們4人於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事審訊案件的審訊程序中更改原擬作出的證供。X的父母另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指兩人於2018年10月20日致使X連同母親離開香港，及意圖使她們不以控方證人身份於一宗高院刑事案件作供。

現年17歲之事主X供稱，2018年10月20日早上，母親到收押所探望父親後回家，便叫她收拾東西回內地，表示「你阿爸叫我哋返大陸唔好上庭」，並叫她跟父親意思做。X指她知道母親等家人均希望可幫父親「甩罪」。她其實不想回內地但「因為當時唔識諗，想幫佢甩罪吖嘛」，故亦有回內地，直至11月4日才回港。

X指回港後，其叔父及祖父母有不時去找她，其叔父向她稱上庭時「個妝有咁濃得咁濃、啲衫有咁暴露得咁暴露、要著高踭鞋，玩串個party」。她理解叔父是要她「上庭唔好講真話」希望法官對她留下壞印象。X憶述叔父及祖父母曾分別給她及她胞弟數百元，祖母更要求她「扮傻、扮唔記得」。在知道X曾跌傷，更建議她上庭稱稱自己「跌親個腦」。X又指祖母其後不時給她金錢、買手機及公仔等送給她，認為祖母是獻殷勤想收買她。祖母亦曾對她說，如不幫父親「可能你以後冇嫁妝，你細佬唔知點算，你識點做㗎啦」。X將於明天繼續作供。