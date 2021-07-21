律師會下月改選5位理事　有候選人指業界陷於水深火熱

香港律師會8月舉行周年大會，屆時將改選5名最資深理事。5名「專業派」律師黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英、岑君毅今早(21日)會見傳媒，宣布參與2021年律師會理事會選舉。黃巧欣表示他們5人均認為現時社會過於政治化，故希望站出來團結業界和維護法治，維持律師的專業。岑君毅則指業界處於水深火熱之中，盼能「整大個餅」，令本地律師接觸更多外面的世界和客人，為年輕律師帶來新機遇。

黃巧欣表示，香港過去3年面對史無前例的挑戰，認為律師倘若連專業都未能維護，又何來尊嚴。她指理事會有20位理事，持不同意見實屬正常，但終須維持專業和中立，方可為大眾分析社會議題，反問若將政治元素帶入律師會，律師如何再取得社會大眾的信任？被問到是否與理事會內的「開明派」令業界過於政治化，黃回應指「開明派」亦只是社會上的標籤，認為理事和會員從來都是專業的律師。

另一位候選人傅嘉綿則表示，因關注社會議題故希望加入理事會，強調律師會不可以成為政治組織。他指《港區國安法》實施1年，犯法的紅線非常模糊，又由於香港採用普通法，需要有案件先例作研究，問題是《港區國安法》的案件不多，亦只在近半年才開始，他以《蘋果日報》被凍結資金和港大學生會不被港大校方承認為例，指事件均涉及不少法律問題，公眾亦存在很多疑問。他認為律師會可以就有關議題更主動地向政府提問。

另外，候選人陳國豪在他的政綱中提到，希望協助少數民族和性小眾，以及加強與年輕人溝通，一改律師主要為有錢人服務的既定印象。他表示曾協助外傭解決法律問題，深感外傭和少數族裔缺乏財力打官司，希望他們亦可得到法律援助。他又指身邊有不少小眾朋友，但社會上對性小眾認識不深，又直言律師會作風比較保守，沒有作出宣傳或舉辦活動推動同志平權，希望若當選後能成立小組委員會研究相關議題。