疫情轉網課礙學習進度　聽障考生努力克服困難圓夢

疫情下轉上網課，對聽障考生而言是一大挑戰。滙基書院（東九龍）應屆女考生李知恩患有深度聽障，需植入人工耳蝸，透過讀唇學習，但疫情下各人戴着口罩，加上轉上網課，令她跟不上學習進度，於是她課後花更多時間學習，努力最終有回報，在今日揭榜的中學文憑試DSE中獲取24分佳績！

李知恩天生雙耳嚴重聽障，在她1歲時父母已發現她有聽障問題後，隨即入讀宣美語言及聽覺訓練中心接受特殊訓練，至3歲時她由於聽力嚴重受損，決定接受人工耳蝸手術。繼續訓練直至7歲，並入讀主流小學，憑讀唇及人工耳蝸，她與可人正常交談，學習成績一向保持高水平。

去年起因應疫情面授課一度暫停，轉上網課令她尤其困擾，如聲畫時會出現不同步，電腦聲音也不清晰，即使課後補習也擔心帶着口罩難以讀唇，嚴重耽誤她的學習進度。然而。辦法總比困難多，知恩於是利用更多課餘時間學習，又與同學交換以往試卷操練，以努力追趕學習進度。

經過一番努力，知恩終於在剛剛考完的DSE中獲取24分佳績，其中中文科及文學均取得5級佳績。知恩希望將來在大學修讀中文或幼兒教育，並寄語年輕人︰「不要怕困難、憑自己的努力，去克服前面的挑戰。」