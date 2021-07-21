追蹤變異新冠患者足迹　曾逗留4地點須強制檢測

再多4個指明地方納入強制檢測，由於個案涉及L452R變異病毒株，為謹慎起見，已經完成接種疫苗的人士，亦須接受上述強制檢測。

食衞局指出，任何在上月30日中午十二時至下午二時曾身處金鐘太古廣場4樓Emmer Pizzeria & Café的人士、任何本月2日下午3時至下午5時曾身處香港中環擺花街中晶商業大廈20樓Venture Studios Hong Kong的人士、任何在周二(20日)中午12時至下午6時曾身處香港鰂魚涌太古城中心地下及地庫APITA的人士，以及周一(19日)下午6時至下午10時曾身處香港鰂魚涌太古城中心1樓100號舖及2樓217號舖Zara的人士，須於周五(23日)或之前接受檢測。

此外，任何在本月8日至本月21日期間曾身處屯門鄉事會路2A號安定邨安定╱友愛社區中心6樓香港基督教女青年會安定幼兒學校超過2小時的人士，須於周五或之前接受檢測，完成接種疫苗的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。