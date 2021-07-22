前《蘋果日報》4高層涉勾結外國勢力危害國安　今早西九法院提堂

壹傳媒旗下已停刊的香港《蘋果日報》（下稱「蘋果」）再有高層落網及被落案檢控。警方國安處在昨日(21日)的一天內，先在早上拘捕前蘋果執行總編輯林文宗，將他帶返長沙灣警署扣留，指他涉違反《港區國安法》，相信是與該報早前的一案有關。之後警方再在同日下午及傍晚，先後將之前被捕的前蘋果副社長陳沛敏，以及2名蘋果主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)撤銷保釋，把他們分別扣留在秀茂坪、灣仔及將軍澳警署。4人會被落案控以違反港區國安法第29條的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，今早(22日)於西九龍法院提堂。

目前，已有10名壹傳媒高層因涉違反港區國安法而遭警方拘捕，當中包括因3宗非法集結案共判囚20個月、現於赤柱監獄服刑的黎智英。

警方表示，51歲前報社男編輯林文宗，涉及「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」遭警方國安處拘捕，指他牽涉一宗於今年6月被偵破的同類型案件有關。警方指行動仍然繼續，不排除有進一步行動。至於陳沛敏、馮偉光及楊清奇，在上月同樣因涉違港區國安法，先後遭警方拘捕並獲准保釋，但昨日3人的保釋已遭撤銷。保安局局長鄧炳強回應林文宗被捕時表示，任何人違反任何法例，執法部門都要拘捕，而有關案件因仍在調查中，故不可作出評論。

警方早於去年8月引用港區國安法，大舉搜查位於將軍澳工業邨的壹傳媒大樓，並拘捕黎智英、其次子黎耀恩(壹傳媒前行政總裁)、及2名集團高層壹傳媒前行政總裁張劍虹及壹傳媒前營運總裁周達權等。至於曾任美國海軍情報員的黎智英左右手Mark Simon雖身在外地，但亦涉違《港區國安法》而遭警方通緝。其中黎智英於去年12月，率先被檢控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

之後警方國安處在今年6月17日，出動逾500人搜查在將軍澳的壹傳媒大樓，拘捕5名集團高層，分別有張劍虹、前蘋果總編輯羅偉光、周達權、陳沛敏及前蘋果動新聞平台總監張志偉。其後，國安處檢控張劍虹及羅偉光違反港區國安法第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。保安局當時亦已引用國安法實施凍結令，涉及蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司）3間公司的資產，合共約1,800萬元。據了解，當局要求7間銀行不可處理上述3間公司銀行帳戶內財產。

繼多名壹傳媒高層被捕後，曾在蘋果撰寫社論的馮偉光，在6月27日原本在機場準備乘機往英國，但被管制站人員截停，再被警方國家安全處人員拘捕，指他涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」；而撰寫社論《蘋論》時任主筆楊清奇，亦於6月23日因涉及「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」而被警方拘捕。