機構與快餐店合作推電子食物券　160個家庭受惠

現時有不少社福機構為有需要人士提供食物援助，今年上半年已有逾5,600人申請聖雅各福群會的食物援助。該機構發現受惠者在使用食物券時，難免會出現難堪，因此於今年6月推出「FOOD-TO-GIVE」試驗計劃，受惠者可以八達通接收連續8個星期、每星期400港元的津貼，到指定快餐店購買食物，免卻出示食物券的尷尬。計劃涵蓋160個家庭，服務對象為18歲或以上的香港居民、非綜援人士，而且過去3個月家庭總收入低於家庭入息中位數七成半，及今年6至8月沒有接受任何政府食物援助計劃。

「好耐無試過同孫仔去鋸扒，佢哋都好開心。」年約60歲的受惠人士月蘭與丈夫、2個孫兒同住，靠丈夫微薄收入支撐生活。平日為節省生活費，買餸時只會選擇廉價的豆卜及魚肉，一個月只會買一次豬骨煲湯。月蘭表示，過去曾領取食物券而被指罵使用「折墜錢」，以電子支付代替食物券可以避過難堪，與孫兒享受一頓得來不易的「扒餐」。而機構亦有義工教授如何領取資助，操作相當簡單，在第2個星期已經能自行於手機領取資助。

另一位參與計劃的受惠人士惠娟在疫情開始時不幸失去兼職工作，由於女兒需要照顧孫兒未能工作，女婿又留在內地未能回港，家庭頓失經濟來源。由於擔心被人標籤濫用服務，惠娟一直未有申請任何援助，曾試過連續5天都以麵包填肚。惠娟指，參與計劃後每星期能領取約400元的資助，令生活得以改善，亦不用受到奇異目光。