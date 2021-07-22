兩大珠寶展本周日登場　首次開放公眾參與

由香港貿易發展局 (香港貿發局)主辦的香港國際珠寶展，以及香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於7月25日至29日假灣仔香港會議展議中心舉行。大會今年首次以實體展及網上展混合模式舉行兩展，實體展除了開放予業內買家之外，將首次歡迎愛好珠寶的公眾人士入場選購珠寶珍品。而網上展的展期則至8月5日，讓全球珠寶商可透過視像會議，洽談商機。

香港國際珠寶展網羅知名珠寶品牌及設計師品牌，本地展商Unison Manufacturing HK（展位：CEC 3E-D02）主打以18K金、鑽石及寶石製造適合日常佩戴，以及易於配襯時裝的珠寶首飾。今次參展特別帶來以異形鑽(Fancy Shape Diamond) 設計的首飾，用家可以隨個人喜好單獨佩戴或混合配搭使用。 另一間展商United Jewelry Company（展位：CEC 3E-C18）則重點開發年輕人市場，推出一系列的迎合年青人品味的翡翠首飾，當中包括翡翠玉圈(平安扣)。

另外，主打珠寶原材料的鑽石、寶石及珍珠展亦設有多個主題展區，包括呈獻各種形狀、切割、等級和稀有顏色的頂級鑽石「美鑽精粹廊」；匯聚各類璀璨珍貴寶石，半寶石和天然原材料的「自然瑰寶」；展出罕有優質珍珠的「海洋瑰寶」。其中，有近70年歷史的展商Takat Gems (H.K) Co.（展位：CEC 3G-E02）展出多款巨型祖母綠，每卡約值100至3,000美元不等；另一展商Dynamic International（展位：CEC 3F-F04）則主打多款天然彩色鑽石及寶石首飾，其中重點展品為一雙價值40,700港元的粉鑽耳環。

香港貿發局又聯同本地珠寶業四大商會合辦第22屆「香港珠寶設計比賽」，以「光‧影」為主題，分為公開組及學生組，大會收到近150份參賽作品，各得獎作品將於珠寶展期間於Hall 3E大堂展出。

香港貿發局香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展

日期：7月25至29日(星期日至四)

地點：灣仔香港會議展覽中心展覽廳3D-G

註: i. 歡迎16歲或以上人士入場參觀。

ii. 業內買家免費入場；公眾網上預先登記於2021年7月24日下午5時正截止，公眾人

士現場登記需付入場費100港元(憑此報導可免100港元入場費)。

iii. 為保安理由，必須親臨會場登記處，並出示香港身份證或護照正本，以確認入場證。