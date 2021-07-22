兩大珠寶展本周日登場 首次開放公眾參與
2021年07月22日 09:00
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由香港貿易發展局 (香港貿發局)主辦的香港國際珠寶展，以及香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於7月25日至29日假灣仔香港會議展議中心舉行。大會今年首次以實體展及網上展混合模式舉行兩展，實體展除了開放予業內買家之外，將首次歡迎愛好珠寶的公眾人士入場選購珠寶珍品。而網上展的展期則至8月5日，讓全球珠寶商可透過視像會議，洽談商機。
兩項珠寶展是自疫情以來首項貿發局舉辦的實體貿易展覽，共吸引近440家展商參與。愛好珠寶的公眾人士可以藉此機會入場選購各類珠寶首飾及原材料。產品由名貴珠寶、婚嫁首飾、入門高級珠寶、日常穿戴款式，以至各種鑽石、寶石及珍珠以製作專屬首飾，一應俱全。多家展商更提供購物優惠，包括買一送一及現金折扣，入場人士可以瀏覽展會網站下載電子優惠券 : (珠寶展: https://bit.ly/3eGWKXD )及(鑽石、寶石及珍珠展: https://bit.ly/3wRGdGj )
香港國際珠寶展網羅知名珠寶品牌及設計師品牌，本地展商Unison Manufacturing HK（展位：CEC 3E-D02）主打以18K金、鑽石及寶石製造適合日常佩戴，以及易於配襯時裝的珠寶首飾。今次參展特別帶來以異形鑽(Fancy Shape Diamond) 設計的首飾，用家可以隨個人喜好單獨佩戴或混合配搭使用。 另一間展商United Jewelry Company（展位：CEC 3E-C18）則重點開發年輕人市場，推出一系列的迎合年青人品味的翡翠首飾，當中包括翡翠玉圈(平安扣)。
另外，主打珠寶原材料的鑽石、寶石及珍珠展亦設有多個主題展區，包括呈獻各種形狀、切割、等級和稀有顏色的頂級鑽石「美鑽精粹廊」；匯聚各類璀璨珍貴寶石，半寶石和天然原材料的「自然瑰寶」；展出罕有優質珍珠的「海洋瑰寶」。其中，有近70年歷史的展商Takat Gems (H.K) Co.（展位：CEC 3G-E02）展出多款巨型祖母綠，每卡約值100至3,000美元不等；另一展商Dynamic International（展位：CEC 3F-F04）則主打多款天然彩色鑽石及寶石首飾，其中重點展品為一雙價值40,700港元的粉鑽耳環。
此外，兩展期間將舉行多場精彩活動，當中包括首日(7月25日)舉行的珠寶競投精明眼，拍賣底價低至一折起，產品由價值2,500港元的18K 白金鏈配鑽飾吊墜，以至價值180,000港元的18K 玫瑰金仿古董鑽石胸針。大會亦每日舉行幸運大抽獎，豐富獎品包括18K 白金天然紅寶石鑽石吊墜、意大利製造925純銀鍍18K玫瑰金時尚手鐲、翡翠掛飾等。詳情參閱：https://bit.ly/36OWlhp
香港貿發局又聯同本地珠寶業四大商會合辦第22屆「香港珠寶設計比賽」，以「光‧影」為主題，分為公開組及學生組，大會收到近150份參賽作品，各得獎作品將於珠寶展期間於Hall 3E大堂展出。
同期舉行的「國際採購匯」(7月26至29日)展示橫跨10個行業、數千件最新產品，並設Smart Home、Smart Play、Smart Style及Smart Tech四大主題，展示禮品、玩具、嬰兒用品、印刷及包裝、時裝、家品、家紡品、電子產品、燈飾、醫療及保健用品，是一個啟發靈感、創意和資訊的商貿平台。業內人士，立即登記免費入場證: https://bit.ly/3iv95iG
香港貿發局香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展
日期：7月25至29日(星期日至四)
地點：灣仔香港會議展覽中心展覽廳3D-G
登記參觀連結：業內買家 - https://bit.ly/36zBHSp
公眾人士 - https://bit.ly/3ziFakw
下載電子優惠券：(珠寶展) https://bit.ly/3eGWKXD
(鑽石、寶石及珍珠展) https://bit.ly/3wRGdGj
註: i. 歡迎16歲或以上人士入場參觀。
ii. 業內買家免費入場；公眾網上預先登記於2021年7月24日下午5時正截止，公眾人
士現場登記需付入場費100港元(憑此報導可免100港元入場費)。
iii. 為保安理由，必須親臨會場登記處，並出示香港身份證或護照正本，以確認入場證。