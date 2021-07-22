85%輸入病例帶變種病毒響警號　何栢良倡收緊熔斷機制

新冠肺炎疫情全球肆虐，甚至出現傳染性更高的變種病毒。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(22日)在電台節目表示，接二連三讓輸入個案走入社區，純粹「靠好彩」而不致引發社區傳播，並非合適方法，他認為本港要進入新的防疫階段，建議當局若7天內錄得3宗輸入個案涉及變種病毒，就要啟動熔斷機制。

何呼籲政府應立即收緊航班熔斷機制，更要嚴謹把關，讓外防輸入措施與時並進，並指出當局上次檢討熔斷機制已是5月1日，而該月的輸入個案當中，有13%涉及變種病毒，但比例在上月已急升至66%，本月截至前日(20日)更升至85%，其中絕大部分個案帶L452R變種病毒株，即正在全球大爆發的Delta變種病毒。

另外，何引述一項研究數據，指無接種疫苗的長者，染疫死亡率是9.2%；已接種1劑疫苗，死亡率則大幅減至0.5%；若打齊2針會進一步降至0.08%。他認為長者若接種2劑由內地研發的科興新冠疫苗，感染新冠病毒後的死亡風險有大幅下降。

他續指，今年1至5月，巴西東北部的塞阿拉州有約30萬75歲以上長者接種疫苗，長者接種率近90%，當中55%人接種科興，其餘則接種阿斯利康疫苗。