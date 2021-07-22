懶理蚊患威脅　食環違規連續4個月無巡查　監督如虛設

夏季炎熱多雨，香港多區蚊患威脅急升，主責的食物環境衞生署被揭無做好巡查工作！申訴專員公署今(22日)發表主動調查報告，發現3個監察地區中，食環署防治蟲鼠隊不同職級的巡查人員，均出現巡查記錄不完整等情況，馬鞍山區於前年更曾連續4個月無巡查紀錄，反映該署管理人員缺乏妥善監督，倡該署考慮設立機制，審視人員有否遵辦工作守則所訂立的巡查要求。

報告指出，經審視3個監察地區，包括黃大仙、屯門西及馬鞍山，發現負責突擊巡查馬鞍山承辦商防蚊滅蚊隊伍的衞生督察，原應至少每2個月巡查1次，但翻查紀錄，前年1至4月該區的巡查次數為零。公署指，事件源於部分巡查人員無做足工作，或未有在系統內輸入完成巡查記錄，強調今次單單抽選3個地區，便已發現不同職級的巡查人員有上述問題，情況不理想，批評食環署監管不力。

公署亦留意到，食環署雖有安排巡查防治蟲鼠隊的署方人員，但頻次較疏落，只是每2個月及每4個月1次作突擊檢查，有必要作檢討。另外，食環署兩份工作守則列明的巡查頻次並不一致，以管工對承辦商人員巡查為例，一份以「月」作單位，另一則以「日」及「周」作單位，容易令人誤會。

報告又指，食環署每月發布各地區的誘蚊器指數及密度指數，但未有公布指數所屬的警戒級別及其含意，建議該署應同時公布有關級別，讓公眾掌握蚊患嚴重程度。對於食環署以「每月指數」解釋本地白紋伊蚊的威脅情況，報告指，以此反映白紋伊蚊是否普遍，會過於籠統，容易出現蚊患嚴重的地區被較輕地區拉低數字，令人低估情況。

公署建議，食環署應整合有關監察計劃每月發布的數據，並制訂適當行政措施，確保妥善備存及錄得警戒級別指數地區的防治工作記錄，以便日後檢視。另外，食環署亦應全面審視工作守則的內容，以提升監察效能。