未接種疫苗安老院舍員工　下輪檢測縮短至每7日一檢

港府為了谷針，早前曾預告會收緊安老院舍員工的強制檢測安排，社會福利署今日(22日)公布，新一輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定本月25日至8月3日期間，員工須按指明程序進行聚合酶連鎖反應核酸檢測，至於已經完成新冠疫苗接種的人士無須檢測。社署又預告，下一輪強檢周期會由現時每10日一檢，縮短至每7日一檢。

社署表示，本月25日將展開新一輪強檢，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用，並於8月4日至10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於本月25日至8月3日期間，按照公告指明的規定及程序，進行指明檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

社署又預告，由下一輪強檢起，檢測周期將縮短至7天，政府會繼續視乎疫情的發展，以及因應各項防疫措施的配合而就上述有關檢測政策作出調整。