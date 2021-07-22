司法機構被轟自私精　拒分享傳譯員名單　拖累部門外聘標準不一

居於本港的非華裔人士多達58萬，港府不同部門會按需要各自聘用外語傳譯服務。申訴專員公署今(22日)發表主動調查報告，指司法政務處自2018年起，停止向外分享已登記用於司法用途的傳譯員名單，惟港府並無整合有關資料，對傳譯員的要求亦沒有劃一標準，不少部門只好參考舊有名單採購服務，令尋找具經驗且熟悉法庭審訊程序的傳譯員愈見困難，無疑損害部門履行職務及服務市民的效率。政制及內地事務局其後回覆指，大致接納並會審慎研究有關建議。

申訴專員趙慧賢指出，據公署了解，司法政務處不再分享有關名單，是由於整理名單是法院工作，若變成各部門統籌服務及作監察，並不恰當。司法政務處其後雖有向認可的特約傳譯員，發出一份有效期為4年的委託書，政府部門可因而得知持有者具一定傳譯經驗，但整體而言，部門難以主動獲取相關資料。

另外，目前由各部門自行記錄及處理表現欠佳的外聘傳譯員的做法效率不足，亦無助當局整體監察傳譯員的表現。

公署建議，政制及內地事務局應統籌協調建立中央資料庫，並考慮先邀請司法機構特約傳譯員加入名單，長遠而言則可研究納入具備其他認可資歷，而非司法機構特約傳譯員之人士，相信有助避免造成不必要的資源重疊，有助提升行政效率。公署又指，當局建立資料庫後，應設立反映意見的渠道，以監察及記錄傳譯員的表現。