長者學生攜手檢測屯門空氣　揭二氧化氮濃度超世衞標準

空氣質素直接影響所有人的健康。非政府組織「健康空氣行動」早前就在屯門區開展「好空氣社區」教育計劃，邀請區內學生與長者探測社區不同地點的空氣質素，結果顯示11個測量地點的二氧化氮濃度均超出世界衞生組織的建議安全水平，義工也就結果訪問其他居民，希望透過行動教育及喚醒大眾關注空氣質素議題。

郭方舟是屯門區中華基督教會譚李麗芬紀念中學的學生，從小學起就在區內居住。他坦言本身沒有留意空氣質素議題，有關的知識只是在課本上認識，是次受通識科老師邀請參與計劃，「本身都唔知呢個計劃做咩，仲以為係講座，之後就發現原來係要落手做改善空氣、有關空氣污染嘅活動。」

除了學生，活動的義工還包括區內長者，鄭文芳就是其中一分子。鄭文芳自言退休後就愛做不同活動的義工，除了幫到人外，自己也可以增廣見聞，「這個空氣採測好似一個很現代嘅試驗咁，可能我學識唔多，覺得係好應該去做。」她又認為活動有人計劃了出來，就需要人去幫助實踐，才有機會成功。

學生及長者義工需要在活動中合作，郭同學坦言一開始擔心跟老人家合作會有溝通問題，「相差咁多年會唔會有代溝，或者佢哋會唔會手腳慢，跟唔上我哋」，然而他表示經過活動後就有完全新的看法。

活動包括在屯門11個地點安裝二氧化氮試管，測試二氧化氮濃度。郭同學指這是自己最喜歡的環節，「擺採樣試管嗰陣就真心令我感覺到，我真係為空氣監察作出一啲行動，唔單只係單純知道咗就算。」

試管在不同地點擺放一段時間後會被化驗，義工們會就結果在街頭訪問其他居民對議題的意見和看法，郭同學坦言未試過跟陌生人說話，因此會緊張，「有啲路人會唔理你，畀人拒絕好多次、好辛苦先搵到人採訪」，而長者拍檔的反應卻令郭同學對他們改觀。

鄭文芳也察覺到同學們的緊張，「感覺學生都有啲膽怯，唔知道點樣做」，因此她就先跟路人搭話，為同學示範，也是給他們壯膽，「我自己就好似請纓，好似畀佢哋一啲模範咁。」

事情令郭同學對長者拍檔另眼相看，「佢哋更加夠膽同路人傾偈，反而係我咃喺一邊唔敢郁手」，坦言一開始同學們對長者有一點嫌棄，「反而佢哋無，仲好耐心教我哋點樣做，同埋好關心我哋」，他也欣賞長者對活動的認真，「發現原來佢哋比我哋更了解呢個活動，反而是我哋拖慢佢哋節奏。」

鄭文芳亦覺得同學有付出努力，「其實同學仔都唔會唔夠膽，因為佢哋學識咗，同埋佢哋會踏出一步，好肯學、好肯做，佢哋個心唔會話怕難，都感覺得到。」她覺得活動很有意思，「可以帶同學仔出隊，好似開枝散葉咁。」

最後調查結果顯示，11個測量地點的二氧化氮濃度均超出世界衞生組織的建議安全水平，即年均每立方米40微克，而最嚴重的測量地點紅橋巴士站濃度更超世衞指引4倍多。郭同學指之前對空氣污染的知識大部分都來自教科書，「覺得離生活好遙遠，就算新聞睇到空氣污染指數係幾多，都唔會覺得對生活有幾差別」，這次活動就令他感覺到議題對健康的重要性。

「有啲人可能話我哋做咁多嘢，政府都不會為你而改變，但我又覺得唔係」，郭同學指活動未必能即時改變區內空氣問題，但覺得活動都有作用，指雖然普通居民不可以影響政府的制度，但是可以由小做起，「我當屯門係自己家鄉，如果連我哋都唔參與，話畀大家知社區空氣污染狀況，大家就唔會發聲去改變。」

鄭文芳認為空氣污染問題不只影響自己一代人，「空氣係每一個人都需要」，指很多疾病都是因為空氣欠佳所致，「如果逐家逐戶都有環保意識，齊心就事成，成效會好大。」