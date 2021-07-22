被指破壞香港仔名創優品　2男女脫爆竊罪

2名年輕男女涉嫌於前年11月14日，香港仔中心的連鎖雜貨店「名創優品」遭人撬閘入內大肆破壞，損失逾5000港元。事後警方在店舖附近截停拘捕2名男女，控以入屋犯法罪，上月在區域法院受審。案件今日（23日）裁決，法官李俊文裁定2人罪名不成立。控方在開案陳詞指，法庭可以將2名被告的容貌，對比閉路電視片段示威者的外觀及特徵，並透過2名被告逃跑的意向、裝束及持有的物件，去推論他們便是犯案者。

本案2名被告同為22歲，分別是女咖啡師黃曉縈及男髮型師李浩軒。他們被控於2019年11月14日，作為侵入者非法進入香港仔中心第四期地下的「名創優品」，意圖非法損毀店內的東西。控方指當晚10時許有約40名示威者在「名創優品」雜貨店外聚集，有人打開雨傘，然後有人撞擊及撬開店舖捲閘後進店破壞，把貨物拋出店外，有人則向閉路電視鏡頭噴漆。其後其他警員到場，示威者隨即四散。同晚11時許，警方在附近分別截獲2名被告。控方指以2人的容貌與外觀特徵，足以推論他們有份參與破壞。但法官經考慮後，終裁定他們罪名不成立。