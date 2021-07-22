8.1全民運動日　康文署設施免費開放

因應奧運會的舉行，本港18區指定體育館將有免費康體同樂活動。

為鼓勵市民養成每天進行至少半小時體能活動的良好習慣，康樂及文化事務署每年8月份均會舉行「全民運動日」，而今年的「全民運動日2021」將於下月1日舉行，康文署屆時將開放康樂設施預訂免費使用、並在指定場地舉行免費康體活動，而舞蹈是今年「全民運動日」重點推廣體育項目，署方「全民運動日」網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時至4時會直播舞蹈及運動示範，市民可留在家中收看網上直播，以輕鬆有趣的方式進行體能運動。

市民如有意預訂當日的陸上康樂設施或水上活動中心艇隻，可於下周日(25日)上午9時起，於康文署各區場地的「康體通」訂場櫃枱(不包括自助服務站)辦理。不論設施類別，每人只限預訂1節免費康樂設施，先到先得；至於公眾游泳池則毋須預約，市民只需於活動當日在泳池各開放段節開始前，於入口處排隊進場即可，額滿即止。

另外，適逢東京奧運會在今年舉行，本港18區指定體育館的免費康體活動，將在下月1日下午2時至6時舉行，包括劍擊、羽毛球、乒乓球等奧運體育運動的同樂活動，以示支持香港運動員在東京奧林匹克運動會力爭佳績，其他活動包括運動示範、同樂活動、健體閣、親子體育活動、健康講座，以及殘疾人士活動。活動券現於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

因應新冠肺炎疫情最新情況，康文署會適時檢視免費使用設施的安排並作公布。

8月1日開放予市民免費使用的康體設施如下：

●室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

●戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施(不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場)

●公眾游泳池(不包括灣仔游泳池)，及水上活動中心艇隻。