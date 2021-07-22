向文化出版界開頭炮　警國安處力防工會政治洗腦

警務處國家安全處打擊文化出版界開第一槍！消息透露，香港言語治療師總工會的5名骨幹成員今日(22日)已經被捕，該工會曾出版3本涉嫌煽動的兒童繪本，亦曾漠視警方呼籲擺街站及派發文宣。據了解，該工會理事會3名成員均於主流學校擔任駐校言語治療師，其中有人於2019年因非法集結被捕，被判公眾地方造成阻礙罪成。

翻查資料，香港言語治療師總工會政治立場鮮明，其網站的「理事政治立場聲明」及「主席的話」提到「抗爭到底」、「敦促當權者回應五大訴求」，有違成立工會為保持或改善僱傭待遇的宗旨，涉嫌違反香港法例第322章《職工會條例》第10條，惟職工會登記局作為監管機構，未有做好把關工作，容許有人以工會之名作政治抗爭。

該工會於2019年成立至今，曾出版多本兒童繪本，如《羊村守護者》、《羊村十二勇士》，聲稱向兒童解釋2019年反對修訂《逃犯條例》社會事件的真相，其中以象徵純潔的羊群形容示威者，把大肆破壞及硬闖立法會大樓説成「進入立法會」等，更於本年6月舉行親子讀書會，向5至8歲的兒童分享繪本，有荼毒下一代之嫌。

今年七一前夕，該工會漠視警方呼籲，聯同職工盟在旺角設街站呼籲市民繼續發聲，以及穿黑衣表態，七一當日更在銅鑼灣設街站派發兒童繪本及文宣，罔顧公眾衞生及感染風險。七一刺警案發生後，該工會亦於社交媒體發文悼念，呼籲市民身穿黑衣到場獻花。