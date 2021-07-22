物業訴訟申法援被拒　羅允彤司法覆核待判決

因殘酷虐打印傭Erwiana、於2015年被判監6年的女僱主羅允彤，早前入稟高院原訟庭提出司法覆核，指她為一宗涉及她住所的物業訴訟申請法援被拒，其後高院聆案官又駁回其法援上訴，因此就法援署及聆案官的決定提覆核。原訟庭今天（22日）就是否批出訴訟許可開庭，法官在聽取法援署代表陳詞及閲讀羅允彤一方的文件後押後判決，表示將於3星期內頒下判詞。

今天覆核申請人羅允彤本人並無到庭，亦沒有大律師代表她發言，只有律師出席聆訊。其律師表示，昨天下午5時許已經向法庭申請押後聆訊，以便向羅提供法律意見。此外律師表示他不知道今天是公開聆訊，故沒有安排大律師出庭；而羅亦曾向他表示，已經沒錢聘請大律師。不過律師強調，他們已經預備好所有文件，今天只是欠缺一位可在庭上發言的大律師。

就申請人一方的說法，法援署一方之代表認為並不合理。其大律師指申請人已非第一次申請法援，加上本案亦曾押後讓申請人索取法律意見，申請人理應清楚相關流程及細節，質疑對方只是拖延時間。而且本案所有相關文件經已一早準備好，相信今天繼續聆訊不會對申請人造成不公。結果法官接納法援處一方建議繼續聆訊，聽取法援處陳詞，並表示會依賴申請人已呈交的文件作為陳詞。

對於今天的情況，法官批評申請人一方犯低級錯誤，居然不知道公開聆訊要有大律師在場，法庭不會接受這個藉口。由於法援署已經呈交訟費清單，法官下令申請人一方需在一星期內回應，而法庭會在三周內就覆核許可及訟費頒布判決。