調查顯示三成受訪者住所溫度達30°C　團體籲訂基本住屋標準

全球暖化下，香港的氣溫每年持續上升。根據香港天文台的紀錄，本年6月的平均溫度為攝氏28.8度，對比往年高約0.5度。今日是大暑，是一年中最熱的節氣，關注基層住屋聯席於本月初進行有關大暑的問卷調查，訪問居住於不適切住屋的租戶，以了解他們在本年炎熱天氣下的居住環境及生活情況，結果發現約兩成受訪者家中並沒有窗口，即使有窗口亦因各類情況如接近天井等，氣味難聞故不宜開窗；近三成受訪者居所溫度為攝氏30度，非常炎熱。團體建議政府盡快訂立「基本住屋標準」，保障基層生活權利。

調查結果顯示，約兩成受訪者家中是沒有窗口，或即使有窗口亦因特殊情況致有窗開不得，例如接近天井或食肆，氣味難聞，亦較易有老鼠及昆蟲進入屋內。另外，亦有近三成受訪的居所溫度為攝氏30度，亦有逾一成受訪者居所溫度為攝氏32度。

聯席指，根據醫學研究，攝氏24度是最適合人體的溫度，然而大部分受訪者居住於攝氏30度或以上的房間，未能達到此標準，根本不宜居住。聯席建議政府盡快興建公屋，以讓輪候公屋多年的基層市民盡快上樓，同時盡快訂立「基本住屋標準」，包括規定人均居住面積、基本設施等，照顧不同收入的市民，讓每人都可得到安居之所。聯席又建議政府採取步驟改善「劏房」的居住狀況，例如制訂和頒布單位分間指引，協助業主明瞭關於建築物和消防安全等事項的監管規定以及如何提供較佳的「劏房」環境。