警破非法放債集團　拘63人包括財務公司執董

警方於上周六(17日)至本周一(19日)展開針對非法放債、洗黑錢及非法收數的拘捕行動。行動中，警方成功搗破一個非法放債集團，且拘捕50男13女(14至66歲)，分別涉嫌「刑事毀壞」、「管有物品意圖摧毀或損壞財產」、「刑事恐嚇」、「以過高利率放債」及「洗黑錢」等罪，同時檢獲現金、收數紙和漆油等證物。

鑑於非法放債和收數活動有上升趨勢，元朗警區在今年3月至7月展開代號「熱角」行動，經連串情報分析及資料搜集後，終於在近日收網。該警區總督察(調查二)蔣家駿表示，本港在2019年底開始受社會事件及疫情打擊，經濟衰退下，不少人陷入財困而急需錢周轉，甚至向非法財務公司借貸。當貸款人無力償還時，該些公司便會作出滋擾，包括到借款人住所張貼收數信、致電恐嚇，甚至做出淋紅油、塞鎖匙窿等行為。

有見及此，元朗警區反黑組和刑事支援隊策劃今次打擊行動，經調查後，察覺該些公司以審批寬鬆作招徠，吸引市民進行貸款，實質收取的年利率高昂，並會添加隱性手續費，變相使借款年利率遠超法規容許的60%。另一方面，不法公司會利用網上平台等途徑，以「搵快錢」利誘年輕人從事收數活動，一般每次支付300至500港元酬勞。收數過程中，公司會採取威逼手段，或以抵銷利息為藉口，要求受害人交出銀行戶口，同時亦會在網上誘使其他人出售戶口，從而利用該些「傀儡戶口」作收取還款之用，增加警方追查難度。

該警區總督察(刑事)歐陽德指出，警方在本周一先在各區拘捕61人，當中包括30名非法收債人員，另有31人為傀儡戶口持有人，當中3人有黑幫背景。至同日下午時分，警員再持法庭搜查令，突擊搜查旺角一間持牌財務公司，懷疑該公司以年息逾300厘向其中一名受害人進行借貸，並在對方無力償還時進行滋擾及刑事毀壞。警方經調查後，以涉嫌「以過高利率放債」及「洗黑錢」拘捕一對32及54歲男女，他們分別為公司營運經理及執行董事，同時檢獲83,000港元現金，以及凍結該公司存有超過200萬港元的營運戶口。

歐陽德續指，涉事公司於2019年6月開始營運，超過300人向該公司借款，總借貸金額超過2,000萬港元。根據警方檢獲的文件，所有申請表上列明的借款利息均顯示為59%，惟根據受害人所指，當他們獲取款項後，有人員會在財務公司門外或後樓梯等候，並收取佔貸款總額約20%的手續費或介紹費，同時會要求他們在短短數月間還款，造成實際年利率遠超法律上限。警方目前正調查公司的資金來源，不排除涉及犯罪收益或騙取正當商人投資，另外亦跟進有無其他受害者，不排除有更多人被捕。

元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽肇剛稱，近年關於非法借貸和收數的案件有明顯升幅，單以元朗警區為例，2020年共錄得167宗，較2019年的104宗升逾6成，而單計今年1月至3月，相關案件累積數字已達80宗，情況令人憂慮，至於今次行動已針對涉案集團作全方位進行打擊，將參與該些非法活動的高中低層人士一網打盡。

警方在執法以外，亦重視預防、教育工作，在過去數月間多次安排講座、分享會予有關業界及保安人員，希望加強防罪意識。警方提醒市民，切勿向信譽不良或無牌財務公司借貸，亦要特別小心匿名推廣電話和廣告，以免招致無謂損失，同時呼籲年輕人，勿因一時貪心參與收數活動或出售戶口，避免誤墮法網。