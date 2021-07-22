去年六四未經批准集結案　黎智英等12人明天再提訊

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，於2020年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會中現身。黎智英與另外25人(其中2人已離港)，被控參與或煽惑他人參與未經批准集結，該案早前已轉交區院審訊，但黎智英、何俊仁、梁國雄等10名被告仍未向法庭表明是否認罪，連同曾表示不認罪的趙恩來和梁國華，將於明天（23日）下午再提訊。

明天再提訊的12名被告包括：黎智英、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、尹兆堅、朱凱廸、梁耀忠、張文光、郭永健、麥海華、趙恩來、梁國華。黎智英、何俊仁、梁國雄、陳皓桓等4人因分別涉及2019年8月18日、8月31日和10月1日等3次非法遊行，早前已被判即時監禁14至22個月不等，其中黎智英被判囚共20個月，他們目前正在監獄服刑。另外，尹兆堅和朱凱廸則因涉及泛民初選案被控違反《港區國安法》，目前正被還押。上述6人將由囚車押解到法庭應訊，其餘6人則獲准保釋。

其他被告之中，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，早前各承認一項明知而參與未經批准集結罪，被判監4至10個月不等。楊森和何秀蘭已表示擬認罪，法庭將於今年9月9日處理兩人的認罪答辯。李卓人、蔡耀昌、梁錦威、趙恩來、鄒幸彤、梁國華、胡志偉及何桂藍等8人則已表示不認罪，將於今年11月1日起受審。

黎智英、李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、郭永健、陳皓桓等13名被告，各被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪。上述13名被告當中，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12名被告另各被控一項明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控一項明知而舉行未經批准集結。

另外7名被告，包括楊森、梁國雄、何秀蘭、朱凱廸、胡志偉、梁國華、何桂藍，則各被一項明知而參與未經批准集結。