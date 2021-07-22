煙花下沉氣流影響　港未來3天熱爆　新界明最高36°C

受「煙花」和「查帕卡」兩股熱帶氣旋夾擊影響，本港周一(19日)一度掛3號風球，適逢今日(22日)是廿四節氣「大暑」，太陽終於出來了，而未來3日更有酷熱天氣！天文台表示，煙花會在明日(23日)靠近台灣並移向中國東部沿岸，其外圍下沉氣流會在未來兩三日，為廣東地區帶來酷熱天氣及有煙霞，但亦有幾陣驟雨；而查帕卡則會在今明兩日橫過廣西沿岸並減弱。反觀市民未來幾日出門進行戶外活動，要注意防曬同小心中暑！

根據分區天氣預報，全港各區明日的最高氣溫均超過攝氏32度，其中，新界方面，上水及打鼓嶺更達攝氏36度，熱爆全港；其次是石崗、沙田及西貢，均有攝氏35度高溫。

最新9天天氣預報，明日至下周日(23至25日)日間均有酷熱天氣，最高氣溫達攝氏34度，稍後亦有幾陣驟雨及雷暴，其中，明日及後日(24日)有煙霞；但下周一(26日)往後，氣溫稍為回落，但最高氣溫仍有攝氏33度，期間大致多雲偶有陽光，同時繼續有幾陣驟雨及雷暴。

在今日正午12時，颱風煙花集結在台北之東南偏東約470公里，預料向西北緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強。同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在湛江之西北約200公里，預料向西南偏西移動，時速約10公里，橫過廣西沿岸地區，並逐漸減弱。另有一股西南氣流，預料會在下周為華南沿岸帶來驟雨。