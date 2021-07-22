外出用膳及外賣費用增　6月基本通脹率微升至0.4%

政府統計處今日（22日）公布6月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，6月份整體消費物價按年上升0.7%，較5月份的相應升幅1%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，6月基本通脹率為0.4%，較5月的0.2%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升17.0%）；衣履（上升3.2%）；交通（上升2.5%）；外出用膳及外賣（上升1.2%）；基本食品（上升1.1%）；耐用物品（上升0.8%）；雜項服務（上升0.6%）和煙酒（上升0.3%）。另一方面，按年錄得跌幅的類別為雜項物品（下跌2.9%）和住屋（下跌0.7%）。

以今年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1%。甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應變動率則分別為2.5%、0.3%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率則分別為0%、0.4%、-0.2%及0%。

在今年第二季，綜合消費物價指數較一年前同期上升0.8%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應變動率為1.6%、0.4%及0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率則分別為0.3%、0.6%、-0.1%及0.2%。

政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹率微升至0.4%。由於本地疫情繼續趨於穩定，有助支持消費需求，外出用膳及外賣和衣履價格的按年升幅有所擴大。消費物價指數其他主要組成項目承受的壓力仍然輕微。展望將來，雖然隨着經濟復甦和進口價格上升，通脹壓力短期內或進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。