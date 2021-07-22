太陽能滅蚊機節能好處多　環團促政府全面採用

港府滅蚊不力，以致全港蚊患嚴重。當局過往以電殺滅蚊機、太陽能滅蚊機、石油氣誘捕蚊機及新型捕蚊器等滅蚊，惟環保團體人士直指眾多滅蚊裝置中，尤以太陽能滅蚊機最為環保高效，既可節省能源，又能減少碳排放；建議港府理應響應全球追求環保的大趨勢，與時並進地全面改用太陽能滅蚊機。

政府一向運用多款滅蚊裝置滅蚊，惟大多為以電力或石油氣為能源的裝置，及載有昆蟲生長調節劑的新型捕蚊器等，以太陽能滅蚊裝置相對較少。以北區康樂場地為例，該區49個公園及運動場等場地於去年共設約146部滅蚊裝置，當中太陽能滅蚊機僅佔40部。事實上，此種太陽能滅蚊機好處多多，除了節省地球能源，如用於郊野公園等地時，所撲殺的蚊蟲更可直接用作土壤肥料。

不過此類裝置大多由光伏板及燈具構成，簡單易裝，或容易被人偷走。若有不法之徒盜取此等政府公物，或面臨干犯刑事罪行。任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，政府近年銳意減少碳排放，所採用的滅蚊設備中以太陽能滅蚊機最為環保。他認為當局應向各部門發出相關指引，日後在採購方面以上述滅蚊機為主，長遠而言亦應訂下推行時間表，讓議會及市民得以監察進度。

劉祉鋒特別提到安全問題，指出當局現時採用的石油氣誘捕蚊機存有一定風險，反觀太陽能滅蚊機更為安全，例如港府可考慮在垃圾堆填區及垃圾站等採用太陽能滅蚊機，「垃圾堆積至一定程度或產生沼氣，如果該等地方擺放石油氣誘捕蚊機會有相當高風險。」他又指出，石油氣誘捕蚊機如用完石油氣就要更換，令滅蚊效果斷斷續續，大打折扣。